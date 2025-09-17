Материнский капитал в Иркутской области сделали бессрочным

В Иркутской области установили бессрочное действие областного материнского капитала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, с 2024 года по инициативе губернатора Приангарья Игоря Кобзева срок его действия продлили до 2030 года, а на выплаты могут рассчитывать семьи, у которых родился второй и последующие дети.
— Правительство Иркутской области постоянно совершенствует законодательство в отношении этой меры. Список разрешенных направлений для траты материнского капитала постоянно пополняется. На данный момент их спектр шире, чем на федеральном уровне, — уточнил Игорь Кобзев.
Областной маткапитал установлен региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Семья». Выплата установлена региональным законодательством с 2012 года. Изначально данная мера была запланирована до 2016 года и распространялась исключительно на семьи, в которых появлялся третий ребенок.
В этом году выдано 6628 сертификатов. С момента введения этой меры ею воспользовались 44322 семьи, а всего жителям региона выдано 75525 сертификатов. Средний размер выплаты на данный момент составляет около 153455,88 рубля.