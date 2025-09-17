Материнский капитал в Иркутской области сделали бессрочным

В Иркутской области установили бессрочное действие областного материнского капитала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, с 2024 года по инициативе губернатора Приангарья Игоря Кобзева срок его действия продлили до 2030 года, а на выплаты могут рассчитывать семьи, у которых родился второй и последующие дети.