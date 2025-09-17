Парковку самокатов в Омске хотят ограничить: назначены публичные слушания

Вопрос рассматривался на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ.
Основное внимание уделили электросамокатам сервисов Whoosh и «МТС Юрент». В мэрии предлагают утвердить специальные зоны, где можно будет оставлять транспорт. Самокаты, оставленные вне этих мест, планируют отправлять на временное хранение. Расходы за перевозку и хранение должны будут оплачивать владельцы.
Комитет горсовета поддержал инициативу. Теперь изменения вынесут на пленарное заседание. Кроме того, 31 октября в городе пройдут публичные слушания, где обсудить вопрос смогут и жители, и рабочая группа из депутатов.