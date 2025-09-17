Беларусь идет навстречу польскому бизнесу: продлен срок пребывания польских фур на территории страны

По вине Польши на белорусской территории осталось 1453 грузовых транспортных средства на польской регистрации, которые не успели выехать до закрытия границы властями сопредельной страны. Их выезд возможен только через белорусско-польский участок границы. По этим грузовикам истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь. Белорусская таможня имеет право привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства.
«Польский бизнес оказался заложником действий правительства своей же страны. Исходя из духа добрососедства, идя навстречу польскому бизнесу, Государственный таможенный комитет принял решение о продлении нахождения польских фур на территории Беларуси сроком еще на 10 дней. Это очередная возможность для польских властей принять решение в интересах своих же людей», — отметили в ГТК.
Для продления срока перевозчику необходимо обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство.
Дальнейшие решения будут приниматься по истечении этого срока.