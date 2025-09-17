Беларусь идет навстречу польскому бизнесу: продлен срок пребывания польских фур на территории страны

По вине Польши на белорусской территории осталось 1453 грузовых транспортных средства на польской регистрации, которые не успели выехать до закрытия границы властями сопредельной страны. Их выезд возможен только через белорусско-польский участок границы. По этим грузовикам истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь. Белорусская таможня имеет право привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства.