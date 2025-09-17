В Польше подтвердили готовность к размещению ядерного оружия

Президент уточнил, что пока у него нет оснований строить прогнозы о том, что Польша когда-нибудь получит статус ядерной державы. Однако политик выразил уверенность в том, что его страна, как член Североатлантического альянса, «имеет право на совместное использование ядерного оружия». Он добавил, что Польша намерена войти в программу НАТО Nuclear Sharing, которая предусматривает, что страны, имеющие ядерные боеголовки, размещают их на военных базах других членов блока.