В Польше подтвердили готовность к размещению ядерного оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью французским журналистам заявил, что его страна готова стать местом размещения ядерного оружия стран Североатлантического альянса, обладающих ядерным потенциалом. Он уточнил, что рассчитывает на партнерство с Францией, являющейся ядерной державой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Польша должна иметь собственный ядерный потенциал», — приводит слова Навроцкого телеканалу LCI «Интерфакс».

Президент уточнил, что пока у него нет оснований строить прогнозы о том, что Польша когда-нибудь получит статус ядерной державы. Однако политик выразил уверенность в том, что его страна, как член Североатлантического альянса, «имеет право на совместное использование ядерного оружия». Он добавил, что Польша намерена войти в программу НАТО Nuclear Sharing, которая предусматривает, что страны, имеющие ядерные боеголовки, размещают их на военных базах других членов блока.

Навроцкий отметил, что сотрудничество Польши и Франции включит в том числе и ядерное партнерство в соответствии с Нансийским договором, который он позже подпишет.

Ранее в Нанси французский лидер Эммануэль Макрон подписывал договор о дружбе и взаимодействии в военной сфере с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Сейчас ядерным оружием владеют только три страны военного блока — США, Великобритания и Франция. По программе Nuclear Sharing ядерные ракеты альянса базируются на территориях Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Франция уже отправила на боевое дежурство в Польше истребители Rafale. Самолеты четвертого поколения участвуют в операции по защите восточных флангов НАТО на границе с Россией. Технические характеристики истребителей позволяют им переносить ядерное оружие.