Единую сеть Wi-Fi внедряют в общественном транспорте Ростовской области

Единую сеть Wi-Fi планируют внедрить на разных видах общественного транспорта, остановках и вокзалах в Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава донского минтранса Алена Беликова.
— Сейчас идет тестирование, но уже сегодня можно поймать сигнал RostovRegion-WiFi. Мы отрабатываем возможность полноценного внедрения и масштабирования на другие объекты и территории. В планах сделать так, чтобы Wi-Fi был на всех остановках, автобусах (электробусах), трамваях, электричках и вокзалах, — пояснила Алена Беликова.
Пилотный проект уже стартовал. Бесплатное подключение появилось на Привокзальной площади Ростова, в одном из электропоездов и нескольких электробусах.
Тестирование успешно прошло на железнодорожной станции «Ростов-Главный», на автобусной остановке № 3 и в Таганроге. Интернет на вокзалах работает даже при сбоях мобильной связи, отметила Алена Беликова.
Главная особенность новой системы — «бесшовное» подключение. Предполагается, что пассажирам не нужно заново вводить данные при переходе с автобуса на электричку или с вокзала на остановку. Смартфон должен автоматически находить сеть.
Дополнительно разработали специальную мультимедийную платформу. Доступ к ней возможен даже при полном отключении интернета. Сейчас платформа работает в тестовом режиме. Власти региона готовы обсудить с жителями наполнение этого ресурса полезным контентом.
