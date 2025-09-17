Единую сеть Wi-Fi внедряют в общественном транспорте Ростовской области

— Сейчас идет тестирование, но уже сегодня можно поймать сигнал RostovRegion-WiFi. Мы отрабатываем возможность полноценного внедрения и масштабирования на другие объекты и территории. В планах сделать так, чтобы Wi-Fi был на всех остановках, автобусах (электробусах), трамваях, электричках и вокзалах, — пояснила Алена Беликова.