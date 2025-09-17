Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирском метро пройдут ночные учения спасателей

Специальная техника соберётся у станции «Площадь Ленина» в ночь на 18 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Новосибирска предупредили о проведении учений аварийно-спасательных подразделений в метрополитене. Тренировка состоится на станции «Площадь Ленина» в ночь с 17 на 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По информации МЧС региона, ночью в центре города можно будет увидеть большое количество спецтехники. Учения проводятся для проверки готовности служб к нештатным ситуациям и отработки действий в условиях подземного пространства.

Горожан просят сохранять спокойствие и не тревожиться при виде машин экстренных служб.