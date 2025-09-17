В новосибирском метро пройдут ночные учения спасателей

Жителей Новосибирска предупредили о проведении учений аварийно-спасательных подразделений в метрополитене. Тренировка состоится на станции «Площадь Ленина» в ночь с 17 на 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
По информации МЧС региона, ночью в центре города можно будет увидеть большое количество спецтехники. Учения проводятся для проверки готовности служб к нештатным ситуациям и отработки действий в условиях подземного пространства.
Горожан просят сохранять спокойствие и не тревожиться при виде машин экстренных служб.