В новосибирском метро пройдут ночные учения спасателей

Жителей Новосибирска предупредили о проведении учений аварийно-спасательных подразделений в метрополитене. Тренировка состоится на станции «Площадь Ленина» в ночь с 17 на 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.