Нижегородцы оценили улучшения связи после запуска «белых списков»

Ранее Минцифры и операторы связи опубликовали списки сервисов, которые снова можно посещать с мобильного устройства — туда вошли сайты госучреждений, мессенджеры и другие ресурсы.
«У нас открыли доступ. Ограниченный, но важное внесли. Теперь люди такси смогут вызывать» — пишут горожане в соцсети «ВКонтакте». «Все сервисы Яндекса работают — музыка, такси, еда и так далее», «Rutube уже работает, спасибо», — рассказали горожане в комментариях городских каналов в Telegram.
Мобильный оператор Т2 отслеживает обратную связь от своих абонентов и поддерживает идею расширения «белого списка» в дальнейшем. Сейчас, по данным компании, доступ открывается поэтапно в разных регионах России в пилотном режиме. О включении новых сервисов в список ранее сообщало и Минцифры.
Оператор сообщает, что на данный момент в «белом списке» есть портал Госуслуг, мобильное приложение Т2, маркетплейсы, поисковые системы, медиаплатформы «Кинопоиск», «Дзен», Rutube, сервис 2ГИС и так далее. В будущем туда планируют добавить новые онлайн-банки, сайты СМИ и аптечные сервисы.
«Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с “белым списком” сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически — не требуется никаких дополнительных активаций», — сказал директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.