Нижегородцы оценили улучшения связи после запуска «белых списков»

«Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с “белым списком” сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически — не требуется никаких дополнительных активаций», — сказал директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.