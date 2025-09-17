В Мордовском заповеднике прошел осенний фестиваль «Пятнистый фест»

Заповедники и парки из разных уголков России также развернули на фестивале свои гастрономические площадки. Там угощали ухой, пловом, чаем и сладостями из Воронежа, Жигулевска, Самары и Карелии. Все желающие могли принять участие и в традиционном параде оригинальных фестивальных образов. Кроме того, была организована экологическая акция «Подкорми зубра». В ходе нее гости принесли продукты для зимней подкормки животных и получили шанс выиграть подарки в лотерее.