В Мордовском заповеднике прошел осенний фестиваль «Пятнистый фест»

Осенний фестиваль «Пятнистый фест» состоялся 13 сентября в заповеднике имени П. Г. Смидовича в Республике Мордовии по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Гости могли пройтись по экологическим тропам, заглянуть в музеи заповедника, поучаствовать в мастер-классах и кулинарных конкурсах, а также посмотреть яркие концертные выступления. Главной точкой стала площадка, где можно было попробовать блюда от шеф-поваров из нескольких регионов страны: Москвы, Камчатки, Крыма и Саранска. Мастера приготовили сразу 1 тыс. сетов для ценителей кулинарного искусства.
Заповедники и парки из разных уголков России также развернули на фестивале свои гастрономические площадки. Там угощали ухой, пловом, чаем и сладостями из Воронежа, Жигулевска, Самары и Карелии. Все желающие могли принять участие и в традиционном параде оригинальных фестивальных образов. Кроме того, была организована экологическая акция «Подкорми зубра». В ходе нее гости принесли продукты для зимней подкормки животных и получили шанс выиграть подарки в лотерее.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.