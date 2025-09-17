Значительную часть Нанайского района на полдня лишат электричества

Администрация Нанайского района Хабаровского края предупреждает жителей муниципалитета о плановом отключении электроэнергии, которое затронет ряд населённых пунктов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», электричество будет отсутствовать 22 сентября с 15:30 до 19:00.
По информации, размещённой в официальном телеграм-канале администрации Нанайского района, отключение связано с производством работ на высоковольтной линии 110 кВ «Селихино — Вознесенская» с отпайкой на подстанции «Озёрная».
На это время электричество отключат в населённых пунктах Иннокентьевка, Джонка, Лидога, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Найхин, Даерга, Дада, Дубовый мыс и Гасси.
Напомним, что до конца этого года в селе Аннинские Минеральные Воды Ульчского района Хабаровского края на местной электростанции будет установлен новый газопоршневой агрегат мощностью 1000 кВт. Для обеспечения надёжного энергоснабжения жителей села выделено почти 60 миллионов рублей.