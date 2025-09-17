Значительную часть Нанайского района на полдня лишат электричества

Напомним, что до конца этого года в селе Аннинские Минеральные Воды Ульчского района Хабаровского края на местной электростанции будет установлен новый газопоршневой агрегат мощностью 1000 кВт. Для обеспечения надёжного энергоснабжения жителей села выделено почти 60 миллионов рублей.