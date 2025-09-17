Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Значительную часть Нанайского района на полдня лишат электричества

Отключение запланировано на 22 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

Администрация Нанайского района Хабаровского края предупреждает жителей муниципалитета о плановом отключении электроэнергии, которое затронет ряд населённых пунктов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», электричество будет отсутствовать 22 сентября с 15:30 до 19:00.

По информации, размещённой в официальном телеграм-канале администрации Нанайского района, отключение связано с производством работ на высоковольтной линии 110 кВ «Селихино — Вознесенская» с отпайкой на подстанции «Озёрная».

На это время электричество отключат в населённых пунктах Иннокентьевка, Джонка, Лидога, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Найхин, Даерга, Дада, Дубовый мыс и Гасси.

Напомним, что до конца этого года в селе Аннинские Минеральные Воды Ульчского района Хабаровского края на местной электростанции будет установлен новый газопоршневой агрегат мощностью 1000 кВт. Для обеспечения надёжного энергоснабжения жителей села выделено почти 60 миллионов рублей.