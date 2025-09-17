Туристические компании переехали с набережной в здание речного вокзала

Накануне прямо у входа в киоски рабочие вырыли глубокие ямы, частично повредив фасад одного из помещений. Теперь работать здесь нельзя.
Работу осложняли также постоянные отключения света.
Предприниматели бросили павильоны, построенные на собственные деньги, и арендовали помещения в здании речного вокзала. За переезд, работу грузчиков и аренду комнат до конца навигации этого года тоже пришлось заплатить деньги. Предприниматели уже подали иск в суд на краевое Минимущества и ждут решения.
На время реконструкции набережной хабаровским и китайским туристам придется потерпеть некоторые неудобства. Напомним, навигация 2025-го года на Фуюань традиционно должна завершиться в конце октября. К этому моменту предприниматели намерены вывезти свои павильоны на зимовку в надежное место.