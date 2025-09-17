Туристические компании переехали с набережной в здание речного вокзала

Предприниматели бросили павильоны, построенные на собственные деньги, и арендовали помещения в здании речного вокзала. За переезд, работу грузчиков и аренду комнат до конца навигации этого года тоже пришлось заплатить деньги. Предприниматели уже подали иск в суд на краевое Минимущества и ждут решения.