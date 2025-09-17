Назван красноярский район- «король» засоров канализации в августе

«В августе, когда хозяйки активно делают домашние заготовки овощей, фруктов и грибов на зиму, “королем” засоров стал Ленинский район. Его жители 200 раз вызывали аварийную бригаду цеха эксплуатации канализационных сетей “КрасКом” на прочистку уличных труб, забитых очистками кабачков, моркови, помидоров, ягод и прочим пищевым мусором, образующимся во время консервирования, вперемешку с влажными салфетками и другими неткаными материалами», — рассказали в компании и продемонстрировали итог халатности красноярцев.