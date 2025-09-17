Ричмонд
Назван красноярский район- «король» засоров канализации в августе

В Красноярске по итогам августа антирейтинг нарушителей правил эксплуатации внутридомовой канализации возглавил Ленинский район, обойдя по числу мусорных засоров даже самый большой район города — Советский.

Источник: Freepik

А на третьем месте оказался Кировский район. Об этом сообщили в «КрасКом».

Большинство засоров произошло из-за того, что некоторые жители, делая запасы на зиму из дачного урожая, смывали в унитаз или раковину остатки овощей и фруктов, не пригодившихся для консервации.

«В августе, когда хозяйки активно делают домашние заготовки овощей, фруктов и грибов на зиму, “королем” засоров стал Ленинский район. Его жители 200 раз вызывали аварийную бригаду цеха эксплуатации канализационных сетей “КрасКом” на прочистку уличных труб, забитых очистками кабачков, моркови, помидоров, ягод и прочим пищевым мусором, образующимся во время консервирования, вперемешку с влажными салфетками и другими неткаными материалами», — рассказали в компании и продемонстрировали итог халатности красноярцев.

Примечательно, что в Ленинском районе живет 156,7 тысяч человек, что в 2,5 раза меньше, чем в Советском (386,5 тысяч человек), а засоров из-за нарушений правил эксплуатации санузла было устранено всего 178.

Всего же с начала года слесари «КрасКом» ликвидировали в наружных сетях водоотведения 8,8 тысяч засоров твердыми бытовыми отходами, которые горожане-нарушители смыли в унитаз вместо утилизации через мусорные контейнеры.

Коммунальщики в очередной раз призвали красноярцев использовать унитаз по назначению, чтобы из-за засора канализации не затопило стоками подвал их дома, двор или дорогу: «Напомним, сети водоотведения не предназначены для утилизации твердых бытовых отходов. Причиной засора может стать даже мелкий мусор: средства личной гигиены, влажные салфетки, ватные палочки, нетканые кухонные полотенца и т. д.».