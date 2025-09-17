Ричмонд
Из омского аэропорта задержались вылеты семи рейсов

Один из них, до Новосибирска, не вылетел до сих пор.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 сентября, в аэропорту Омска задержались вылеты порядка семи рейсов.

Утром, согласно данным онлайн-табло, отстали от расписания несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Последний задержался в омской воздушной гавани дольше всех — вместо 04:05 по расписанию самолет вылетел в 06:14. Задержки рейсов в остальные города составили порядка 20 минут.

Кроме того, задерживается из омского аэропорта и вылет дневного борта до Новосибирска авиакомпании S7. По расписанию самолет должен был вылететь в 13:10, по данным онлайн-табло на данный момент вылет отложен до 15:25.