Из омского аэропорта задержались вылеты семи рейсов

Сегодня, 17 сентября, в аэропорту Омска задержались вылеты порядка семи рейсов.
Утром, согласно данным онлайн-табло, отстали от расписания несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Последний задержался в омской воздушной гавани дольше всех — вместо 04:05 по расписанию самолет вылетел в 06:14. Задержки рейсов в остальные города составили порядка 20 минут.
Кроме того, задерживается из омского аэропорта и вылет дневного борта до Новосибирска авиакомпании S7. По расписанию самолет должен был вылететь в 13:10, по данным онлайн-табло на данный момент вылет отложен до 15:25.