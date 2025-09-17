Ричмонд
На Ростовскую область идут ливни с грозами и сильный ветер

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, ожидаются ливни.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области днем и до конца суток 18 сентября, в течении суток 19 сентября, а также ночью и утром 20 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. Попросить о помощи можно по номерам «101» или «112».