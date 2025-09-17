В Волгоградской области построят водопропускные объекты к весне 2026 года

Строительство сооружений для пропуска паводковых вод в Среднеахтубинском районе Волгоградской области будет завершено к весне 2026 года по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Гидросооружения рассчитаны на пропуск паводковых вод в объеме, необходимом для оптимального заполнения ериков и озер. Для этого на дамбах под дорожными переездами и в местах, где могут возникать заторы, устанавливают водовыпуски большой проходимости. Еще одна важная задача сооружений — задержать воду после окончания максимальных сбросов через гидроузел. Для этого объекты оборудуют затворами, которые препятствуют быстрому оттоку воды и помогают насыщению подземных горизонтов.
Новые водопропускные объекты строятся между хуторами Ямы, Тумак и поселком Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района. Они должны обеспечить приток воды в затон Грязный и задержать ее после окончания паводка. Готовность двух сооружений составляет около 50%: на них уже смонтирована дренажная система, сформирован фундамент и проведены другие работы. Объекты будут включены в сеть ранее построенных на территории Волго-Ахтубинской поймы водовыпусков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.