В Волгоградской области построят водопропускные объекты к весне 2026 года

Гидросооружения рассчитаны на пропуск паводковых вод в объеме, необходимом для оптимального заполнения ериков и озер. Для этого на дамбах под дорожными переездами и в местах, где могут возникать заторы, устанавливают водовыпуски большой проходимости. Еще одна важная задача сооружений — задержать воду после окончания максимальных сбросов через гидроузел. Для этого объекты оборудуют затворами, которые препятствуют быстрому оттоку воды и помогают насыщению подземных горизонтов.