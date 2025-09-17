В Омске выявлено серьезное загрязнение воздуха

В Ленинском округе (улица Гашека, 6) обнаружено превышение содержания диоксида азота на 5% и оксида азота на 4%. В Советском округе ситуация оказалась серьезнее. На улице Заозерной, 32 выявлено превышение содержания оксида углерода на 28%, диоксида азота — на 44%, оксида азота — на 43%. Наиболее тревожная ситуация сложилась на улице 4-й Поселковой, 34 В, где концентрация фенола превысила допустимую норму в 6,7 раза.