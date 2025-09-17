Ричмонд
В Омске выявлено серьезное загрязнение воздуха

Наиболее тревожная ситуация сложилась на улице 4-й Поселковой.

Источник: РИА "Новости"

Экологи зафиксировали превышение допустимых норм вредных веществ в воздухе в нескольких районах города. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС.

В Ленинском округе (улица Гашека, 6) обнаружено превышение содержания диоксида азота на 5% и оксида азота на 4%. В Советском округе ситуация оказалась серьезнее. На улице Заозерной, 32 выявлено превышение содержания оксида углерода на 28%, диоксида азота — на 44%, оксида азота — на 43%. Наиболее тревожная ситуация сложилась на улице 4-й Поселковой, 34 В, где концентрация фенола превысила допустимую норму в 6,7 раза.

В остальных районах города превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

Ранее мы сообщали, что жители омских Нефтяников дышали азотом и фенолом.