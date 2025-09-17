Ричмонд
Школьников Красноярска будут переводить на удалёнку из-за ОРВИ

Дистант вводится для того, чтобы купировать распространение вирусных инфекций среди детей.

Источник: Freepik

Школьные классы смогут переводить на дистанционное обучение в случае отсутствия 20% учеников на занятиях из-за ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Конечно же, директор учреждения будет сам решать, переводить ли ребят на такой формат обучения.

В ведомстве пояснили, что перевод на дистант происходит ежегодно. Он вводится для того, чтобы купировать распространение вирусных инфекций среди детей.

Напомним, на прошлой неделе в больницы с признаками респираторных инфекций обратились 16 642 человека, в том числе 8 408 детей.