Осталось всего 11 лет: что нужно сделать к 300-летнему юбилею Челябинска

В Челябинске только-только отгремело празднование 289-го дня рождения города. К торжеству журналисты составляли список проектов, воплощение которых в жизнь стало бы хорошим подарком городу. А теперь задумались о еще более масштабных планах. Выполнить их быстро вряд ли получится. Но, может быть, за оставшиеся до юбилея Челябинска 11 лет есть смысл попробовать.