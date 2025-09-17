Осталось всего 11 лет: что нужно сделать к 300-летнему юбилею Челябинска

В Челябинске только-только отгремело празднование 289-го дня рождения города. К торжеству журналисты составляли список проектов, воплощение которых в жизнь стало бы хорошим подарком городу. А теперь задумались о еще более масштабных планах. Выполнить их быстро вряд ли получится. Но, может быть, за оставшиеся до юбилея Челябинска 11 лет есть смысл попробовать.
Список задач опубликовал «Курс дела». Первый пункт в нем — создание полноценной инфраструктуры для присоединенных к городу поселков. Растущим Западному и Пригородному нужны дороги, надежные коммунальные сети, школы и поликлиники.
Стабильно работающая инженерная инфраструктура требуется не только новым районам, но и старым. В Челябинске протяженность коммуникаций — тысячи километров. А значительная часть труб и проводов сильно изношена.
Еще одна масштабная и очень дорогостоящая задача — запуск метротрамвая и замена обычных трамваев скоростными.
Требующий неординарного мышления план — придумать, как использовать территории бывших промзон. Просто занять их новыми объектами нельзя — надо сначала рекультивировать, совладав с последствиями многолетнего загрязнения.
Смекалка потребуется и для решения проблемы в самом центре Челябинска. Из Миасса торчат «ребра Дубровского» — недостроенный конгресс-холл. Еще остается шанс превратить их в какую-нибудь полезную постройку.
Если браться за строительство и ремонт, то неплохо было бы завершить реконструкцию цирка и аэропорта. Есть также предложения построить вместо «Трактора» ледовую арену побольше, а вместо «Центрального» — современный стадион.
Кроме того, к 300-летию Челябинска можно было бы привести в порядок Городской бор. Например, начать заботиться о нем так же, как о Ботаническом саде ЧелГУ.