Калининград и Апатиты снова свяжут прямым авиарейсом

Самолёты будут летать два раза в неделю по пятницам и воскресеньям с 23 ноября до 27 марта. Дополнительный рейс также назначен на вторник, 30 декабря. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Направление субсидируется правительством Мурманской области.