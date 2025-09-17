Калининград и Апатиты снова свяжут прямым авиарейсом

Калининград и Апатиты снова свяжут прямыми авиарейсами. Об этом говорится на сайте аэропорта Хибины.
Самолёты будут летать два раза в неделю по пятницам и воскресеньям с 23 ноября до 27 марта. Дополнительный рейс также назначен на вторник, 30 декабря. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Направление субсидируется правительством Мурманской области.
Первый рейс из Калининграда в Апатиты запустили 31 января. Во время полёта из Храброво в Хибины пассажиров сопровождал известный в соцсетях стюард-качок Алексей Феофанов.