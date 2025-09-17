В школе № 1 Аргуна Чеченской Республики прошел «День юных инженеров»

«День юных инженеров» состоялся в школе № 1 имени Х. Х. Хататаева города Аргуна Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской мэрии.
В течение нескольких дней учащиеся 7−11-х классов представляли свои инновационные проекты — от роботов, способных сортировать мусор, до «умных» систем освещения для школьных кабинетов. Мероприятие собрало более 100 учеников, педагогов и родителей, которые с интересом наблюдали за презентациями юных изобретателей. На выставке были представлены макеты ветрогенераторов, работающие прототипы 3D-принтеров, а также мобильные приложения, разработанные для помощи в учебе.
«Мы ставим перед собой задачу не просто дать детям теоретические знания, но и научить их применять эти знания на практике, решать реальные задачи. Наш “День юных инженеров” — это площадка для творчества, где идеи ребят превращаются в осязаемые проекты. Я горжусь тем, что наша школа становится центром инноваций», — отметила директор школы № 1 Жамиля Сулейманова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.