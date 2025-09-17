Президент России удостоил награды ректора БГПУ Салавата Сагитова

Президент России Владимир Путин отметил благодарностью ректора Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы Салавата Сагитова. Высокая оценка деятельности руководителя вуза дана за достижения в развитии образования и науки, а также заботу о молодежи.
Салават Сагитов родился в Уфы в 1977 году. Свою карьеру он начинал в администрации столицы Башкирии, где прошел путь до заместителя главы Кировского района, а затем занимал должность вице-премьера республики. С 2019-го начал руководить БГПУ.
