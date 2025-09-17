Ричмонд
Президент России удостоил награды ректора БГПУ Салавата Сагитова

Ректор БГПУ получил награду от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин отметил благодарностью ректора Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы Салавата Сагитова. Высокая оценка деятельности руководителя вуза дана за достижения в развитии образования и науки, а также заботу о молодежи.

Салават Сагитов родился в Уфы в 1977 году. Свою карьеру он начинал в администрации столицы Башкирии, где прошел путь до заместителя главы Кировского района, а затем занимал должность вице-премьера республики. С 2019-го начал руководить БГПУ.

