В Омской области затратят 29 млрд рублей на обновление общественного транспорта

На эти средства в 2025 году планируется закупить 55 автобусов среднего класса, в 2026-м — 56 автобусов большого класса, 5 среднего, 5 малого, 8 трамваев и 6 троллейбусов. К 2030 году автопарк планируется пополнить еще 66 автобусами, 9 трамваями и 7 троллейбусами.