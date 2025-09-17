Ричмонд
В Омской области затратят 29 млрд рублей на обновление общественного транспорта

Программа модернизации рассчитана на шесть лет.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Омской области утвердили шестилетнюю программу обновления общественного транспорта. Соответствующий документ подписал министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов.

Автопарк будет обновляться поэтапно, в течение 2025−2030 годов. В целом на обновление общественного транспорта власти планируют затратить более 29 млрд рублей. Из них 16 млрд поступят из внебюджетных источников, остальные поступления составят бюджетные вливания.

На эти средства в 2025 году планируется закупить 55 автобусов среднего класса, в 2026-м — 56 автобусов большого класса, 5 среднего, 5 малого, 8 трамваев и 6 троллейбусов. К 2030 году автопарк планируется пополнить еще 66 автобусами, 9 трамваями и 7 троллейбусами.

На данный момент на омские дороги выходит 1298 автобусов, 77 трамваев и 167 троллейбусов. В замене нуждается 86 автобусов, 41 трамвай и 31 троллейбус.