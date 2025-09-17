Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик свозил мусор на территорию Шуваловского канала на Автозаводе

В отношении водителя грузовика возбудили административное дело.

Источник: министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Грузовик нелегально вывозил отходы на территорию Шуваловского канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Это заметили инспекторы минэкологии во время рейда совместно с полицией и сотрудниками ГБУ’Экология региона". В отношении водителя грузовика возбудили административное дело. Теперь ему грозит штраф до 120 тысяч рублей. Машину нарушителя увезли на спецстоянку.

«Министерство продолжит системную работу по выявлению и пресечению фактов незаконного сброса отходов и ликвидации несанкционированных свалок», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде выявили почти 50 нарушений ассенизаторов с начала года.