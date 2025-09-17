Грузовик свозил мусор на территорию Шуваловского канала на Автозаводе

Это заметили инспекторы минэкологии во время рейда совместно с полицией и сотрудниками ГБУ’Экология региона". В отношении водителя грузовика возбудили административное дело. Теперь ему грозит штраф до 120 тысяч рублей. Машину нарушителя увезли на спецстоянку.