Грузовик свозил мусор на территорию Шуваловского канала на Автозаводе

Грузовик нелегально вывозил отходы на территорию Шуваловского канала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Это заметили инспекторы минэкологии во время рейда совместно с полицией и сотрудниками ГБУ’Экология региона". В отношении водителя грузовика возбудили административное дело. Теперь ему грозит штраф до 120 тысяч рублей. Машину нарушителя увезли на спецстоянку.
«Министерство продолжит системную работу по выявлению и пресечению фактов незаконного сброса отходов и ликвидации несанкционированных свалок», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде выявили почти 50 нарушений ассенизаторов с начала года.