На первый рейс из Краснодара в Москву распродали почти все места

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток за 2021 год составил 5 025 063 человек — это был рекордный показатель в истории аэропорта. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.