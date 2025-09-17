На первый рейс из Краснодара в Москву распродали почти все места

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» совершит первый после возобновления полетов рейс из Краснодара в Москву, все 179 пассажиров прошли регистрацию. Борт почти заполнен.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», в который входит международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой.
«Регистрация пассажиров на рейс завершена за час до вылета борта. Зарегистрированы 179 пассажиров», — сообщили в пресс-службе.
Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.
Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток за 2021 год составил 5 025 063 человек — это был рекордный показатель в истории аэропорта. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.