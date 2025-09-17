Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар

«Мне очень повезло, я впервые побывал в Краснодаре летом, в августе. Я работаю дирижером, сейчас готовим премьеру оперы “Тоска” (опера Джакомо Пуччини — ред.) в Краснодарском музыкальном театре. Поэтому мне сейчас приходится мотаться из Москвы в Краснодар, туда и обратно. Когда я узнал, что откроется аэропорт именно сегодня, когда мне надо как раз ехать в Москву на репетиции, на спектакли, я так обрадовался. Потому что… так здорово просто сесть на самолет и прямо в Москву, а не через Сочи… Я очень-очень рад, это здорово. Таким образом, моя жена тоже может приехать на мою премьеру», — сказал Уолкер журналистам.