Лондонский дирижер оценил запуск рейсов из Москвы в Краснодар

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Лондонский дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер, один из пассажиров в аэропорту Краснодара, рассказал, что запуск прямых рейсов из Москвы в Краснодар значительно облегчит ему работу на два города.
Сейчас пассажиры регистрируются на первый после трехлетнего перерыва рейс «Аэрофлота» из Краснодара в Москву.
«Мне очень повезло, я впервые побывал в Краснодаре летом, в августе. Я работаю дирижером, сейчас готовим премьеру оперы “Тоска” (опера Джакомо Пуччини — ред.) в Краснодарском музыкальном театре. Поэтому мне сейчас приходится мотаться из Москвы в Краснодар, туда и обратно. Когда я узнал, что откроется аэропорт именно сегодня, когда мне надо как раз ехать в Москву на репетиции, на спектакли, я так обрадовался. Потому что… так здорово просто сесть на самолет и прямо в Москву, а не через Сочи… Я очень-очень рад, это здорово. Таким образом, моя жена тоже может приехать на мою премьеру», — сказал Уолкер журналистам.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.