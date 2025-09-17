Подмосковный производитель железобетонных изделий увеличит выработку

Компания по производству железобетонных изделий «К-ЖБИ» в Сергиевом Посаде Московской области увеличит выработку в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
В качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации изготовления железобетонных колонн. Команде предприятия будет необходимо сократить время протекания процесса на 30%, уменьшить незавершенное производство на 30%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 20%.
Компания «К-ЖБИ» производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного, мостового строительства, а также элементы теплотрасс и канализации и изделия на заказ по типовым и индивидуальным чертежам. За время работы предприятие обеспечило ответственными конструктивными элементами множество жилых и нежилых объектов общей площадью 1,5 млн кв. м.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.