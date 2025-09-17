Подмосковный производитель железобетонных изделий увеличит выработку

Компания «К-ЖБИ» производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного, мостового строительства, а также элементы теплотрасс и канализации и изделия на заказ по типовым и индивидуальным чертежам. За время работы предприятие обеспечило ответственными конструктивными элементами множество жилых и нежилых объектов общей площадью 1,5 млн кв. м.