Подмосковный производитель железобетонных изделий увеличит выработку

Команде предприятия предстоит сократить время протекания процесса на 30%

Компания по производству железобетонных изделий «К-ЖБИ» в Сергиевом Посаде Московской области увеличит выработку в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

В качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации изготовления железобетонных колонн. Команде предприятия будет необходимо сократить время протекания процесса на 30%, уменьшить незавершенное производство на 30%, а также увеличить выработку на рабочих местах минимум на 20%.

Компания «К-ЖБИ» производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного, мостового строительства, а также элементы теплотрасс и канализации и изделия на заказ по типовым и индивидуальным чертежам. За время работы предприятие обеспечило ответственными конструктивными элементами множество жилых и нежилых объектов общей площадью 1,5 млн кв. м.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.