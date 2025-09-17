В России около 75% разработчиков используют ИИ-ассистенты при работе с кодом

Как отмечают исследователи, сейчас на рынке разработки программного обеспечения наблюдается взрывной рост развития ИИ-инструментов. Первые подобные проекты появились еще в 2021 году, а за последующие четыре года свои решения предоставили как крупнейшие IT-компании мира, так и представители опенсорс-сообщества. Исследователи заинтересовались тем, как прогресс в этой области повлиял на работу IT-специалистов и IT-вузов в России.