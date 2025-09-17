В России около 75% разработчиков используют ИИ-ассистенты при работе с кодом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ИИ-инструменты используют в рамках рабочего процесса примерно 75% опрошенных разработчиков, но лишь 6% верят в то, что интеллектуальные системы смогут полностью заменить людей в данной области. В опросе приняли участие более 600 человек, в числе которых разработчики, преподаватели и студенты IT-направлений, сообщили в пресс-службе Yandex B2B Tech.
«Мы целенаправленно анализировали не только опыт индустриальных программистов, но и работников науки и образования. Результаты могут быть полезны и пользователям ИИ-решений, и их разработчикам и исследователям», — пояснил доцент Университета ИТМО (Санкт-Петербург) Николай Никитин, чьи слова приводит пресс-служба компании.
Как отмечают исследователи, сейчас на рынке разработки программного обеспечения наблюдается взрывной рост развития ИИ-инструментов. Первые подобные проекты появились еще в 2021 году, а за последующие четыре года свои решения предоставили как крупнейшие IT-компании мира, так и представители опенсорс-сообщества. Исследователи заинтересовались тем, как прогресс в этой области повлиял на работу IT-специалистов и IT-вузов в России.
Для получения подобных сведений ученые опросили более 600 респондентов, в том числе большого числа активных разработчиков из разных областей цифровых технологий, а также представителей связанных с IT отраслей экономики, в том числе из банковской сферы, маркетинга, торговли и здравоохранения. Также исследователи опросили большое число студентов IT-вузов и преподавателей.
Последующий анализ ответов показал, что 75% респондентов так или иначе используют кодовые ИИ-ассистенты в своей работе и учебе, причем 14% ежедневно использует продвинутые ИИ-агенты. При этом большинство из них, около 61%, выразило уверенность в том, что системы ИИ помогают частичным образом ускорить решение рутинных задач, что в первую очередь касается автоматизации задач тестировщиков (62%) и анализа данных (42%).
В дополнение к этому, проведенный анализ показал, что 90% компаний планируют инвестировать в инструменты разработки, а 88% технологических вузов внедрили в учебный процесс платформы для разработки, которыми пользуется около 79% студентов. Среди преподавателей их использует каждый второй, а каждый пятый планирует начать в течение года. Все это свидетельствует об активном внедрении ИИ в работу российских разработчиков и IT-вузов, подытожили ученые.