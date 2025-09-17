«Из-за незначительной травмы». Белоруска Арина Соболенко отказалась играть турнир в Пекине

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась играть турнир WTA-1000 в Пекине, который начнется 24 сентября из-за проблем со здоровьем.
«Арина Соболенко снялась с турнира China Open-2025 из-за незначительной травмы. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем ее возвращения в Пекин», — говорится в сообщении организаторов.
Сама Соболенко пока никак не прокомментировала изменения в своих планах. Но, если посмотреть на календарь оставшихся турниров года, то можно предположить, что небольшой отдых должен пойти ей на пользу, да и больших потерь в спортивном плане не будет.
Похоже, после победы на US Open-2025, Соболенко почувствовала — отдых добавляет ей энергии для достижение следующей большой цели. Перед тем, как сыграть в Нью-Йорке, она взяла паузу на месяц и получила максимальный результат.
Следующая цель — итоговый турнир WTA, который пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Битву топ-8 лучших теннисисток мира Соболенко никогда не выигрывала и безусловно хочет это сделать. Для этого нужны силы, тем более, что уже конец сезона и накопилась усталость.
Из-за не участия в Пекине, где для нее предыдущие турниры складывались относительно неудачно (не выше четвертьфинала), она существенных потерь для рейтинга не понесет. Минус 215 очков в рейтинге. Тогда как преимущество первой ракетки над преследующей ее Свентек — 3292 очков.
А вот в Ухане-2024 Арина выиграла и получила 1000 очков, их бы надо защитить. Поэтому, в этом китайском городе, мы Арину скорее всего увидим. Турнир там стартует 6 октября.
Тем временем, мы писали, что Арина встретилась в Минске с родными и друзьями. Прочитайте, что Арина Соболенко приехала в Минск после победы на US Open 2025: «Поддержала меня в самый трудный момент».