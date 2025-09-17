Исчезнувшего в Пермском крае мужчину нашли живым через год после пропажи

Речь идёт о 58-летнем жителе краевой столицы, который исчез 17 сентября 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина вышел из больницы в Ленинском районе города и ушёл в неизвестном направлении. В последний раз его видели на улице Луначарского. Спустя три дня поисковые отряды опубликовали ориентировки на пермяка и уточнили, что он нуждается в медицинской помощи.