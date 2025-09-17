Исчезнувшего в Пермском крае мужчину нашли живым через год после пропажи

Мужчина, исчезнувший в Пермском крае, был найден живым спустя год с момента пропажи, сообщает «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о 58-летнем жителе краевой столицы, который исчез 17 сентября 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина вышел из больницы в Ленинском районе города и ушёл в неизвестном направлении. В последний раз его видели на улице Луначарского. Спустя три дня поисковые отряды опубликовали ориентировки на пермяка и уточнили, что он нуждается в медицинской помощи.
Особой приметой мужчины выделяли татуировку с гербом пограничников на левой руке. Спустя год ориентировка была обновлена: 17 сентября 2025 года волонтёры сообщили, что поиск был окончен.
«Найден! Жив! Просьба снять репосты! Спасибо за помощь!» — рассказали в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
В комментариях к публикации инфорг отряда уточнила, что мужчину удалось отыскать благодаря ориентировке, размещённой в социальных сетях — люди узнали пропавшего и позвонили волонтёрам.