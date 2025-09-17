Власти пообещали снести старинную ограду на ул. Невского до конца года

«Согласно сведениям цифрового дежурного плана города Калининграда, ограждение в районе домов №№ 56, 58−58А, 60 по ул. А. Невского, расположено за границами сформированных под указанные дома земельные участки в границах установленных красных линий улицы ул. А. Невского, — в очередной раз пояснил чиновник. — Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территория общего пользования — территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), на которую, согласно статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется. Размещение на территории общего пользования ограждений противоречит действующему законодательству. В связи с чем ограждение подлежит демонтажу».