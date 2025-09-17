В Крыму опередили график газификации в 2025 году

В Крыму темпы газификации значительно опережают планы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксенов.
Это произошло благодаря ускоренной работе строительных бригад. В 2025 году газ получат в два раза больше населенных пунктов, чем было намечено.
С начала года в ранее негазифицированных селах построено свыше 114 км газопроводов на сумму порядка 713 млн рублей. В частности, завершены крупные проекты в Нижнегорском районе: в селах Михайловка и Зоркино появились новые сети, обеспечившие голубым топливом более трех тысяч жителей. На эти работы направлено около 278 млн рублей.
Запущен и новый объект в селе Косточковка по федерально программе социальной догазификации. Однако в Нижнегорском районе пока газифицировано чуть более 30% домов, в то время как по всему Крыму этот показатель достигает 82,5%. Всего без газа остаются 468 из 1019 насланных пунктов полуострова.
В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта. Также необходимо актуализировать схему газификации Республики Крым на период до 2045 года. Она была разработана в 2018 году и на сегодняшний день не вполне отвечает перспективным задачам развития региона.