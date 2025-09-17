Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму опередили график газификации в 2025 году

По состоянию на сентябрь 2025 года общая длина построенных газовых сетей в ранее негазифицированных населенных пунктах превысила 114 километров.

Источник: Reuters

В Крыму темпы газификации значительно опережают планы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

Это произошло благодаря ускоренной работе строительных бригад. В 2025 году газ получат в два раза больше населенных пунктов, чем было намечено.

С начала года в ранее негазифицированных селах построено свыше 114 км газопроводов на сумму порядка 713 млн рублей. В частности, завершены крупные проекты в Нижнегорском районе: в селах Михайловка и Зоркино появились новые сети, обеспечившие голубым топливом более трех тысяч жителей. На эти работы направлено около 278 млн рублей.

Запущен и новый объект в селе Косточковка по федерально программе социальной догазификации. Однако в Нижнегорском районе пока газифицировано чуть более 30% домов, в то время как по всему Крыму этот показатель достигает 82,5%. Всего без газа остаются 468 из 1019 насланных пунктов полуострова.

В текущем году были газифицированы объекты в Кировском, Сакском, Первомайском районах. До 2027 года планируется введение новых объектов в Нижнегорском и Симферопольском районах, а также на территории муниципального округа Ялта. Также необходимо актуализировать схему газификации Республики Крым на период до 2045 года. Она была разработана в 2018 году и на сегодняшний день не вполне отвечает перспективным задачам развития региона.

добавил Сергей Аксенов
Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше