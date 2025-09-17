Ричмонд
В Петербурге комплект для новорожденных смогут получать и опекуны

Парламент на первом заседании осенней сессии одобрил в первом чтении инициативу расширения действия закона о «приданом» для новорождённых. Об этом сообщили в ЗакСе.

Источник: Архив МК в Питере

Согласно предложению одного из парламентариев, теперь право на получение подарочного набора детской одежды первой необходимости получат не только родители, но и опекуны, принявшие ребёнка в свою семью. Сейчас комплект стоимостью 15 тысяч рублей выдаётся исключительно при рождении малыша.

Отмечается, что за первый год действия закона подарок получили около 35 тысяч молодых семей Петербурга. Закон должен будет вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что стоимость подарка новорожденным в Петербурге увеличится до 17 тысяч в 2026 году.