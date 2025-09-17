В Петербурге комплект для новорожденных смогут получать и опекуны

Согласно предложению одного из парламентариев, теперь право на получение подарочного набора детской одежды первой необходимости получат не только родители, но и опекуны, принявшие ребёнка в свою семью. Сейчас комплект стоимостью 15 тысяч рублей выдаётся исключительно при рождении малыша.