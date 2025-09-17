Омичи смогут отслеживать местоположение своих питомцев через новое приложение

На начальном этапе приложение доступно только для Android-устройств через RuStore, но в будущем разработчики обещают выпустить версию и для iOS. Bluetooth-метка Kaspersky Tag крепится к ошейнику питомца с помощью силиконового чехла или металлического кольца, которые входят в комплект. Метка защищена от воды по стандарту IPX5, что позволяет использовать её в любых погодных условиях, даже при дожде или снегопаде.