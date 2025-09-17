Омичи смогут отслеживать местоположение своих питомцев через новое приложение

В России была запущена новая система, предназначенная для поиска домашних животных, которая получила название PetKa. Презентация этой полезной разработки состоялась на пресс-конференции в Минске, сообщает «Тульская служба новостей».
Новая система состоит из двух компонентов: Bluetooth-метки и бесплатного мобильного приложения PetKa для Android. Она предоставляет владельцам домашних животных возможность отслеживать передвижение своих питомцев, а также искать их в случае потери. Приложение PetKa позволяет не только следить за местоположением, но и создать профиль питомца, добавив его имя, фотографии, особые приметы и данные из ветеринарного паспорта.
На начальном этапе приложение доступно только для Android-устройств через RuStore, но в будущем разработчики обещают выпустить версию и для iOS. Bluetooth-метка Kaspersky Tag крепится к ошейнику питомца с помощью силиконового чехла или металлического кольца, которые входят в комплект. Метка защищена от воды по стандарту IPX5, что позволяет использовать её в любых погодных условиях, даже при дожде или снегопаде.
Кроме того, пользователи приложения могут включить функцию «Найти рядом», которая позволяет искать питомца по силе сигнала от трекера. Также можно отправить звуковой сигнал, чтобы лучше ориентироваться на местоположении животного. Для того чтобы сделать поиск ещё более эффективным, приложение предлагает участие в «Команде Героев», где пользователи могут помогать друг другу находить потерянных питомцев.
Если домашний любимец потеряется за пределами доступности Bluetooth-сигнала, хозяин может активировать SOS-режим в приложении. Это сделает профиль питомца публичным, и другие пользователи получат push-уведомление, если животное окажется рядом с ними. Владельцы смогут связаться друг с другом через указанные контактные данные.