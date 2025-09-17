Несколько тысяч казахстанских преступников вернули в колонии: названа причина

«За 8 месяцев 2025 года по представлениям служб пробации судами приняты решения о замене наказания лишением свободы в отношении 2 354 осужденных. К примеру, осужденная Мадраимова М., приговоренная к 3 годам 2 месяцам ограничения свободы, в период с 12 июня по 5 июля 2025 года совершила 6 административных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение тишины, появление в общественных местах в состоянии опьянения, повреждение зеленых насаждений города). За систематические нарушения порядка, решением суда она направлена в места лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.