Несколько тысяч казахстанских преступников вернули в колонии: названа причина

В Генпрокуратуре сообщили об исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, включая условное осуждение, ограничение свободы, общественные работы и отсрочку отбывания наказания. Отмечается, что нередко приходится заменять неотбытую часть наказания лишением свободы в отношении лиц, допускающих нарушения порядка и условий отбывания. По закону, наличие у двух нарушений порядка служит основанием для реального лишения свободы.
«За 8 месяцев 2025 года по представлениям служб пробации судами приняты решения о замене наказания лишением свободы в отношении 2 354 осужденных. К примеру, осужденная Мадраимова М., приговоренная к 3 годам 2 месяцам ограничения свободы, в период с 12 июня по 5 июля 2025 года совершила 6 административных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение тишины, появление в общественных местах в состоянии опьянения, повреждение зеленых насаждений города). За систематические нарушения порядка, решением суда она направлена в места лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, для контроля задействованы смарт-камеры в общественных местах. Только за лето ими зафиксировано 209 нарушений (выход из дома в ночное время, посещение запрещенных мест, выезд за пределы административно-территориальной единицы).
В отношении виновных вынесены предупреждения о замене наказания, двое из них уже направлены в колонии.