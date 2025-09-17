Таможня Беларуси сообщила, что почти 1500 польских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы

Государственный таможенный комитет сказал о фурах на польских номерах, застрявших в Беларуси из-за закрытия Польшей границы.
Напомним, Польша закрыла границу с Беларусью с 12 сентября 2025 года из-за совместных российско-белорусских учений «Запад-2025».
Активная фаза учений завершилась 16 сентября, но польские власти еще не сообщили, когда будет открыта граница с Беларусью. Например, МВД Польши сказало, граница с Беларусью будет оставаться закрытой «до дальнейшего уведомления».
При этом в Таможенном комитете 17 сентября сообщили о том, что по вине польской стороны в Беларуси застряли 1453 грузовика, зарегистрированных в Польше.
— Транспортные средства на польской регистрации не успели выехать до закрытия властями Польши границы, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом в ГТК подчеркнули, что выезд застрявших в Беларуси польских фур возможен только через белорусско-польский участок границы. И подчеркнули, что у польских фур истекают сроки временного ввоза на территорию ЕАЭС, которые устанавливались при въезде в Беларусь.
Кроме того, таможня Беларуси дала 10 дней на выезд польским фурам, застрявшим из-за закрытия границы: «Выезд только через белорусско-польскую границу».
Накануне глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью.
Между тем Минобороны Беларуси объяснило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.