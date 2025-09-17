Таможня Беларуси сообщила, что почти 1500 польских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы

При этом в ГТК подчеркнули, что выезд застрявших в Беларуси польских фур возможен только через белорусско-польский участок границы. И подчеркнули, что у польских фур истекают сроки временного ввоза на территорию ЕАЭС, которые устанавливались при въезде в Беларусь.