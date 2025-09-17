Ричмонд
На улице Волжской в Иркутске снесли аварийный дом

Участок, где стояло здание, подготовили к дальнейшему использованию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по адресу Волжская, 38 снесли аварийный дом. Такие меры предприняли в рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— После того, как жильцы покинули здание, власти города привлекли подрядчиков для его демонтажа. Дом уже снесен, а участок подготовили к дальнейшему использованию, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Сейчас помимо дома на Волжской, уже демонтировали аварийные здания по адресам Коммунаров, 13б и 4-я Советская, ⅓. До конца года комитет по управлению Октябрьским округом намерен снести многоквартирный дом на Партизанской, 40/1.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что материнский капитал в Иркутской области сделали бессрочным.