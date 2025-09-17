В Пермском крае хотят сократить время продажи алкоголя

Власти Пермского края рассматривают возможность ужесточения правил продажи алкоголя. Согласно проекту постановления, размещенному на сайте краевого Минэкономразвития, предлагается запретить розничную торговлю спиртным с 22:00 до 08:00 по местному времени.
Сейчас на территории края действует ограничение с 23:00 до 08:00. Таким образом, время запрета планируют увеличить на один час.
Документом предлагается внести изменения в постановление 2011 года, регулирующее условия и места продажи алкоголя. Разработчиком новых правил выступает краевой Минпромторг.
Цель инициативы — снизить уровень потребления алкоголя, укрепить общественный порядок и сократить число преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.