Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае хотят сократить время продажи алкоголя

Время запрета планируют увеличить на один час.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пермского края рассматривают возможность ужесточения правил продажи алкоголя. Согласно проекту постановления, размещенному на сайте краевого Минэкономразвития, предлагается запретить розничную торговлю спиртным с 22:00 до 08:00 по местному времени.

Сейчас на территории края действует ограничение с 23:00 до 08:00. Таким образом, время запрета планируют увеличить на один час.

Документом предлагается внести изменения в постановление 2011 года, регулирующее условия и места продажи алкоголя. Разработчиком новых правил выступает краевой Минпромторг.

Цель инициативы — снизить уровень потребления алкоголя, укрепить общественный порядок и сократить число преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.