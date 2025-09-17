Столичные экспортеры приняли участие в бизнес-миссии в Марокко

Московский производитель зарядных станций для электромобилей «Интермобилити. Ева» презентовал свою продукцию Африканской федерации цифровых бизнесов. Стороны договорились продолжить контакты после завершения бизнес-миссии для проработки сотрудничества. Компания «Русский рыбный мир», специализирующаяся на выпуске икры и консервов, провела более 10 целевых встреч с крупнейшими дистрибьюторами и торговыми сетями Марокко. Итоги переговоров позволяют рассчитывать на начало поставок не только в Марокко, но и в другие страны Северной Африки.