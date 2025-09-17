Столичные экспортеры приняли участие в бизнес-миссии в Марокко

Международная бизнес-миссия для московских экспортно ориентированных предприятий в Касабланку (Марокко) была организована с 8 по 10 сентября в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В ходе бизнес-миссии московские компании провели ряд деловых встреч с потенциальными партнерами. Например, производитель дисплеев и интерактивного оборудования «Некс-Т» пообщался с дистрибьютерами и торгово-промышленной палатой Марокко, а также с крупнейшим медицинским университетом во франкоговорящей Африке. По итогам переговоров университет включил компанию в список потенциальных поставщиков оборудования для нового корпуса, который находится на стадии строительства.
Московский производитель зарядных станций для электромобилей «Интермобилити. Ева» презентовал свою продукцию Африканской федерации цифровых бизнесов. Стороны договорились продолжить контакты после завершения бизнес-миссии для проработки сотрудничества. Компания «Русский рыбный мир», специализирующаяся на выпуске икры и консервов, провела более 10 целевых встреч с крупнейшими дистрибьюторами и торговыми сетями Марокко. Итоги переговоров позволяют рассчитывать на начало поставок не только в Марокко, но и в другие страны Северной Африки.
«Мы высоко ценим инициативы Москвы по развитию торгово-экономического сотрудничества с Королевством Марокко. В очередной раз компании, входящие в состав столичной делегации, представили высокий уровень технологий и качества продукции, востребованной на рынках стран Северной Африки. Уверены, что такие контакты будут способствовать расширению взаимной торговли и углублению партнерства между Москвой и потенциальными партнерами из Марокко», — отметил консультант Торгового представительства РФ в Королевстве Марокко Степан Богоутдинов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.