В Воронеже начнут бесплатно обучать водителей автобусов

Александр Гусев отметил, что выделенные полосы, которые появились на улице Ворошилова, немного улучшили ситуацию — средняя скорость движения общественного транспорта там выросла с 12 до 30 км/ч. Сейчас решается вопрос введения «выделенок» на улице 9 Января и Ленинском проспекте. Власти считают, что нужно не только наказывать перевозчиков, но и привлекать водителей на маршруты, в том числе и созданием определенных условий. Так, сейчас планируется бесплатно обучать водителей на соответствующую категорию, с последующей отработкой на общественном транспорте.