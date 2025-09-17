В Воронеже начнут бесплатно обучать водителей автобусов

Об этом накануне говорили на совещании мэр Воронежа Сергей Петрин и губернатор Александр Гусев. Глава региона отметил, что ряд мер уже принят, но их нужно расширять и ускорять. Сергей Петрин рассказал, что активно ведется борьба с недобросовестными перевозчиками. Так, в частности, были проведены проверки по соблюдению интервала движения автобусов. В большинстве случаев выявили нарушения. В результате с одним из перевозчиков расторгли контракт, еще одному — пока направили претензии.
«За нарушения в ближайшее время планируем ввести административную ответственность: проект такого закона уже разработан», — рассказал губернатор.
Александр Гусев отметил, что выделенные полосы, которые появились на улице Ворошилова, немного улучшили ситуацию — средняя скорость движения общественного транспорта там выросла с 12 до 30 км/ч. Сейчас решается вопрос введения «выделенок» на улице 9 Января и Ленинском проспекте. Власти считают, что нужно не только наказывать перевозчиков, но и привлекать водителей на маршруты, в том числе и созданием определенных условий. Так, сейчас планируется бесплатно обучать водителей на соответствующую категорию, с последующей отработкой на общественном транспорте.
«Принят и ряд других мер. Но все они пока недостаточны. Пока воронежцы не почувствуют позитивные изменения, работу нужно только усиливать», — подчеркнул глава региона.