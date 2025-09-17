В Калининграде отремонтировали башню Фридрихсбургских ворот. Об этом сообщил руководитель компании «СтройМонтажСервис» Валерий Щербатых на своей странице «ВКонтакте».
«Работы включали в себя ремонт и укрепление защитного слоя клинкерного облицовочного кирпича, восстановление минерального основания, укрепление стен спиральными анкерами RSA, очистку поверхности фасада, ремонт-реставрацию швов, гидрофобизацию поверхностей», — написал Щербатых.
Цитадель «Фридрихсбург» построили в Кёнигсберге в 1657 году. Сооружение неоднократно модернизировали и достраивали. В 1858 году для цитадели построили Фридрихсбургские ворота, которые уцелели до нашего времени. Их признали объектом культурного наследия.
Сейчас во Фридрихсбургских воротах располагается музейный комплекс: работает Петровский центр, пространство «Корабельное воскресение», «Лодейный двор», «Школа навигацких наук» и клуб «Юный моряк».