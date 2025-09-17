В Калининграде отремонтировали башню Фридрихсбургских ворот

Цитадель «Фридрихсбург» построили в Кёнигсберге в 1657 году. Сооружение неоднократно модернизировали и достраивали. В 1858 году для цитадели построили Фридрихсбургские ворота, которые уцелели до нашего времени. Их признали объектом культурного наследия.