В Хабаровском крае восстановлено право ребенка с ОВЗ на жизненно важный препарат

Проверка выявила, что министерство здравоохранения края не включило препарат в заявку в Минпромторг России. По представлению прокурора ребенку незамедлительно выдали лекарство, а суд взыскал с ведомства компенсацию материального ущерба и морального вреда в пользу семьи.