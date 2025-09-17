Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае восстановлено право ребенка с ОВЗ на жизненно важный препарат

Министерство здравоохранения не включило препарат в заявку в Минпромторг.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Хабаровского края по поручению Генпрокуратуры России восстановила права несовершеннолетней с редким генетическим заболеванием на льготное лекарственное обеспечение.

Жительница Комсомольска-на-Амуре обратилась в надзорное ведомство из-за отсутствия в регионе жизненно необходимого препарата для ее дочери. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка выявила, что министерство здравоохранения края не включило препарат в заявку в Минпромторг России. По представлению прокурора ребенку незамедлительно выдали лекарство, а суд взыскал с ведомства компенсацию материального ущерба и морального вреда в пользу семьи.

По инициативе прокуратуры в 2025 году на лекарственное обеспечение льготников дополнительно выделено 116,1 миллиона рублей. Контроль за соблюдением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры по ДФО. Ситуация взята на особый контроль для недопущения подобных случаев в будущем.