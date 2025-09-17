В Хабаровском крае восстановлено право ребенка с ОВЗ на жизненно важный препарат

Прокуратура Хабаровского края по поручению Генпрокуратуры России восстановила права несовершеннолетней с редким генетическим заболеванием на льготное лекарственное обеспечение.
Жительница Комсомольска-на-Амуре обратилась в надзорное ведомство из-за отсутствия в регионе жизненно необходимого препарата для ее дочери. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка выявила, что министерство здравоохранения края не включило препарат в заявку в Минпромторг России. По представлению прокурора ребенку незамедлительно выдали лекарство, а суд взыскал с ведомства компенсацию материального ущерба и морального вреда в пользу семьи.
По инициативе прокуратуры в 2025 году на лекарственное обеспечение льготников дополнительно выделено 116,1 миллиона рублей. Контроль за соблюдением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры по ДФО. Ситуация взята на особый контроль для недопущения подобных случаев в будущем.