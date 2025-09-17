Ричмонд
В Перми прокуратура приняла меры для обеспечения безопасности жильцов аварийного дома

По поручению прокуратуры Пермского края прокуратура Кировского района Перми провела проверку по факту обрушения элементов отделки потолка в одной из квартир аварийного дома на ул. Александра Невского.

Руководителю управляющей организации внесено представление по выявленным фактам ненадлежащего содержания имущества многоквартирного дома. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в доме в целях обеспечения безопасности жильцов проведены неотложные противоаварийные работы по укреплению межэтажных перекрытий в квартирах, где имелся риск обрушения.

Кроме того, в отношении руководителя управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение лицензионных требований при содержании общего имущества собственников дома), которое направлено на рассмотрение в мировой суд.