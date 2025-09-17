«Выезд только через белорусско-польскую границу». Таможня Беларуси дала 10 дней на выезд польским фурам, застрявшим из-за закрытия границы

Белорусская таможня дала застрявшим в Беларуси польским фурам 10 дней на выезд. Подробнее рассказали в Государственном таможенном комитете.
Напомним, Польшей с 12 сентября закрыта граница с Беларусью, как сообщалось — из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Активная фаза учений была завершена 16 сентября, однако Варшава пока не дала официальной информации, когда будет открыта граница с Беларусью. В частности, МВД Польши сказало, что граница с Беларусью будет оставаться закрытой «до дальнейшего уведомления».
При этом таможня Беларуси сообщила, что почти 1500 польских фур застряли в Беларуси из-за закрытия границы. И подчеркнули, что у застрявших в Беларуси польских фур истекают сроки временного ввоза на территорию ЕАЭС, а могут выехать они только через белорусско-польскую границу.
— Белорусская таможня имеет право привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства, — напомнили в ГТК.
В белорусской таможня также сообщили, что Минск пошел на встречу польскому бизнесу, исходя из духа добрососедства, и ГТК принял решение продлить сроки нахождения польских фур в Беларуси еще на 10 дней.
— Это очередная возможность для польских властей принять решение в интересах своих же людей, — обратили внимание в таможне.
Сейчас перевозчики должны обратиться в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится транспортное средство, чтобы продлить сроки пребывания.
— Дальнейшие решения будут приниматься по истечении 10-дневного срока, — констатировали в ГТК.
Накануне глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью.
Между тем Минобороны Беларуси объяснило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.