В библиотеке прикамского поселка Полазна прошел краеведческий турнир

Турнир был посвящен истории, культуре и литературе родного поселка. Каждый этап включал выполнение определенных заданий: узнать исторические и памятные места поселка, угадать знаменитых земляков, почетных жителей и выдающихся людей культуры. Во время мероприятия ребята смотрели видеофрагменты о родном поселке и его жителях, а также активно участвовали в обсуждениях и дискуссиях. Участники проявили умение работать в команде, поддерживать друг друга и находить решения в сложных ситуациях.