В библиотеке прикамского поселка Полазна прошел краеведческий турнир

Краеведческий турнир для школьников состоялся в библиотеке им. А. А. Кирпищиковой в поселке Полазна Пермского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в муниципальном центре управления Добрянского городского округа.
Турнир был посвящен истории, культуре и литературе родного поселка. Каждый этап включал выполнение определенных заданий: узнать исторические и памятные места поселка, угадать знаменитых земляков, почетных жителей и выдающихся людей культуры. Во время мероприятия ребята смотрели видеофрагменты о родном поселке и его жителях, а также активно участвовали в обсуждениях и дискуссиях. Участники проявили умение работать в команде, поддерживать друг друга и находить решения в сложных ситуациях.
В результате краеведческого турнира ребята в увлекательной игровой форме расширили свои знания по истории и культуре родного края. В конце мероприятия школьники и их классный руководитель посетили зал воинской славы, где узнали о подвигах своих земляков в годы Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.