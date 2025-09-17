Суд на Урале оставил в без изменений оправдательный приговор Насими Мамедову

Как считает следствие, 21 декабря 2000 года в Алексея Зубакина выстрелили 12 раз, из-за ранений он скончался в больнице. Установить причастных к убийству лиц в то время не смогли, поэтому расследование было приостановлено до 2022 года. По версии следствия, заказчиком убийства стал Дмитрий Дейч, а его друг Михаил Клок поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову. Однако Насими Мамедов отрицает вину — по его словам, в тот день он был в больнице на приеме у врача, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали.