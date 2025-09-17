Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Больше половины (57%) интернет-пользователей не уверены, что способны защитить личные данные в интернете от онлайн-угроз, таких как вредоносные вирусы, программы или кибератаки, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
При этом 41% опрошенных считают, что могут обеспечить сохранность информации, 2% — затруднились ответить. По данным аналитического центра ВЦИОМ, чтобы обезопасить свои данные в интернете, респонденты чаще всего решают не переслать пароли по электронной почте и в социальных сетях (72%), а также не хранят информацию о банковских картах в компьютере (71%).
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, каждый пятый (20%) россиянин не знает, что такое дипфейк. А четверть (25%) опрошенных считают, что имеют представление о технологии, но не смогут распознать подделку.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 1−2 июля среди 1,626 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.