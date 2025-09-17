Россияне обеспокоены защитой личных данных в интернете, показал опрос

При этом 41% опрошенных считают, что могут обеспечить сохранность информации, 2% — затруднились ответить. По данным аналитического центра ВЦИОМ, чтобы обезопасить свои данные в интернете, респонденты чаще всего решают не переслать пароли по электронной почте и в социальных сетях (72%), а также не хранят информацию о банковских картах в компьютере (71%).