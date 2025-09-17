Ричмонд
В Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранцев

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября, УралПолит.Ru. С начала 2025 года в регионе легализовали 8,2 тысячи иностранных граждан в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 30 декабря 2024 года, который обязывает иностранцев и лиц без гражданства урегулировать свое правовое положение в РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«В результате целого комплекса предпринятых мер за отчетный период на территории Среднего Урала легализовано 8,2 тысячи иностранных граждан. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность», — рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что более 5 тысяч человек прибыли в Свердловскую область из Таджикистана и Узбекистана, еще 2,2 тысячи — из Кыргызстана. По словам Горелых, Средний Урал находится в пятерке российских регионов по вопросам легализации иностранных граждан.