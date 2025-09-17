В Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранцев

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября, УралПолит.Ru. С начала 2025 года в регионе легализовали 8,2 тысячи иностранных граждан в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 30 декабря 2024 года, который обязывает иностранцев и лиц без гражданства урегулировать свое правовое положение в РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.