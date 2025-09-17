В Свердловской области легализовались более 8 тысяч иностранцев

«В результате целого комплекса предпринятых мер за отчетный период на территории Среднего Урала легализовано 8,2 тысячи иностранных граждан. Теперь они на законных основаниях могут осуществлять свою трудовую деятельность», — рассказал полковник Горелых.
Он отметил, что более 5 тысяч человек прибыли в Свердловскую область из Таджикистана и Узбекистана, еще 2,2 тысячи — из Кыргызстана. По словам Горелых, Средний Урал находится в пятерке российских регионов по вопросам легализации иностранных граждан.