Ученый указал на возможное место клада Степана Разина в Ростовской области

Клад Степана Разина может находиться на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Клад Степана Разина нужно искать в Ростовской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил научный сотрудник Аксайского военно-исторического музея Владимир Гладченко.

По словам эксперта, предположительным местом клада является старинное подземелье на окраине Аксая. Сейчас там расположен музейный комплекс — подземная крепость таможенной заставы. Во время исследований холма геофизические приборы зафиксировали в пустотах большое количество металла.

— Это вполне может быть кладом Разина. Мы уже несколько лет пытаемся раскопать эти подземелья, но проблемы с финансированием, землеройными инструментами и рабочими руками пока не дают свершиться открытию тайны, лежащей в глубине земли, — сказал Владимир Гладченко.

Также считается, что сокровища Степана Разина могут быть спрятаны в Чувашии или в Поволжье. По преданиям, больше всего сундуков было закопано в Сурском районе современной Ульяновской области, недалеко от села Шатрашаны.

В то же время существует версия, что знаменитых сокровищ могло и не быть вовсе. Некоторые историки полагают, что слухи о богатствах распускал сам Разин. Таким образом он хотел привлечь больше последователей, поэтому клады атамана до сих пор остаются лишь легендами.