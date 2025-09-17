ЖД-сообщение из Алматы в Москву могут снова отменить

Полноценный маршрут сообщением «Алматы — Москва» у нас не появился, появились только два прицепных вагона, которые в составе нашего поезда едут до Саратова, потом прицепляются к российскому поезду и едут до Москвы. Мы запустили их, чтобы проанализировать — будет ли спрос.