ЖД-сообщение из Алматы в Москву могут снова отменить

Заместитель председателя правления АО «НК “КТЖ” Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика прокомментировал возобновление сообщения “Алматы — Москва”, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что распространенное ранее сообщение было неточным.

Полноценный маршрут сообщением «Алматы — Москва» у нас не появился, появились только два прицепных вагона, которые в составе нашего поезда едут до Саратова, потом прицепляются к российскому поезду и едут до Москвы. Мы запустили их, чтобы проанализировать — будет ли спрос.

сказал Ахметжанов

По его словам, при наличии большого спроса может появиться и полноценное сообщение между двумя городами.

Если будет, тогда мы будем открывать полноценный маршрут. Такая договоренность с российскими дорогами. Если после 26 октября большого спроса не будет, мы просто отменим эти вагоны. Это тестовый режим.

объяснил спикер