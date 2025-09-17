Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В ночь с 17 на 18 сентября на железнодорожном переезде «Элеваторная — Пролетная» (автодорога Красноперекопск — Симферополь — Октябрьское) ограничат движение, сообщает глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, меры приняты в связи с проведением ремонтных работ и будут действовать с 23:00 17 сентября до 06:00 18 сентября.

«В период с 23:00 17 сентября до 06:00 18 сентября будет временно демонтирован железнодорожный путь и настил переезда. В указанный период пропуск автотранспорта будет осуществляться по 1 полосе согласно временной схеме движения», — проинформировал глава администрации.

Грабован также подчеркнул, что автомобилям скорой помощи и пожарным машинам будет обеспечен беспрепятственный проезд.

Участников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения, они будут действовать до 10 октября.