В Хабаровском крае выплатят 1 млн девочке, пострадавшей от нападения собак

Мать 10-летней жительницы Николаевска-на-Амуре, пострадавшей от нападения бездомных собак, отсудила у местных властей один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Источник: Freepik

Инцидент произошел в феврале текущего года. На 10-летнюю девочку напала стая бездомных собак, в результате чего ее с различными травмами доставили в больницу.

Школьница долгое время проходила лечение, а также получила моральный вред. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу юной пострадавшей компенсации за перенесенные страдания.

Суд удовлетворил требования прокурора, и с местной администрации взыскали один миллион рублей. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.